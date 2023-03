TMW – Il Chelsea cerca un portiere: chieste informazioni per Onana

André Onana ha conquistato la porta dell’Inter in pochi mesi. Il portiere camerunense, arrivato in estate a parametro zero, ci ha messo poco a prendersi la titolarità. Con il Porto, poi, si è reso protagonista di un’ottima prestazione, con una parata monumentale. Tutto ciò non è sfuggito al Chelsea, alla ricerca di un giocatore per la propria porta.

Lo riferisce il sito TuttoMercatoWeb, secondo il quale i Blues avrebbero chiesto informazioni all’Inter per Onana. I londinesi dovranno sostituire il partente Edouard Mendy e potrebbero puntare sull’attuale estremo difensore nerazzurro.

Inoltre, non ci sarebbe solo il Chelsea, ma anche squadre di Premier League avrebbero cominciato a manifestare il loro interesse per il classe ’96 dell’Inter. Al momento attuale, tuttavia, un addio di Onana non sembra essere nei piani dei club nerazzurro.