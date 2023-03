L’Inter avrà un aprile fitto di impegni. Tra questi si incastonerà la doppia sfida dei quarti di Champions League contro il Benfica. La squadra di Inzaghi dovrà prepararsi al meglio e un aiuto potrebbe arrivare anche dalla Lega Serie A.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si stanno cercando i giusti incastri per permettere a Inter, Napoli e Milan di preparare al meglio le sfide di Champions League. Per questo motivo le tre italiane giocheranno la 29a giornata, quella prima dell’andata dei quarti di finale, venerdì 7 aprile invece di sabato 8.

Non è ufficiale, ma l’Inter, essendo impegnata in Europa martedì 11, dovrebbe giocare contro la Salernitana alle ore 17. Lo stesso procedimento dovrebbe ripetersi anche per la 30a giornata, che anticipa il ritorno dei quarti di finale. Da notare, infine, come i nerazzurri dovranno comunque affrontare l’impegno del 4 aprile contro la Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia.