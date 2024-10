Inter-Juventus, la conferenza di Inzaghi: quando e dove seguirla

Archiviata la trasferta svizzera di Champions League contro lo Young Boys, l’Inter è pronta da oggi a rivolgere tutte le proprie attenzioni sul prossimo match in programma. Una sfida per niente banale, visto che domenica 27 ottobre alle ore 18.00 a San Siro si disputerà il derby d’Italia di campionato tra Inter e Juventus.

Uno scontro diretto in piena regola tra due rivali che si ritrovano ad un solo punto di distanza in classifica e in piena lotta scudetto soprattutto con il Napoli. Una gara che per forza di cose può indirizzare la stagione dell’una o dell’altra formazione, nella quale i nerazzurri non potranno concedersi altri passi falsi dopo aver perso lo scorso mese davanti ai propri tifosi il primo derby stagionale con il Milan.

Come annunciato dall’Inter, alla vigilia dell’incontro Simone Inzaghi si presenterà in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Queste tutte le informazioni utili per seguire le parole del mister: “Dopo il successo in Champions League contro lo Young Boys, l’Inter tornerà in campo domenica 27 ottobre alle 18:00 al Meazza per la sfida contro la Juventus, valida per la nona giornata di Serie A. Alla vigilia della partita si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 12:30 di sabato 26 ottobre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club”.

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus potrà essere seguita in diretta testuale a partire dalle 12.30 di sabato 26 ottobre qui su Passione Inter!