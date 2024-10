Inter-Juventus, novità Buchanan: cosa filtra ad Appiano

Al rientro dalla trasferta in Svizzera, che ha visto l’Inter trionfare per 0-1 contro lo Young Boys al termine di un match complicato, ad Appiano Gentile è tempo di pensare al prossimo incontro in campionato. Domenica 27 ottobre alle ore 18.00, infatti, a San Siro si giocherà l’attesissimo derby d’Italia Inter-Juventus.

Un appuntamento a cui Simone Inzaghi si presenterà con alcune assenze, a partire da Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Entrambi, finiti ko contro la Roma, non faranno in tempo a smaltire le noie muscolari accusate. Non sarà della partita, inoltre, Carlos Augusto che ieri sera ha riportato un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Come riportato da Calciomercato.com, invece, dovrebbe andare verso la prima convocazione stagionale Tajon Buchanan. L’esterno canadese ha smaltito da qualche giorno il brutto infortunio alla tibia che aveva riportato ad inizio luglio nel ritiro della Nazionale Canadese durante la Coppa America. L’ex Bruges, che nei giorni scorsi aveva riportato qualche linea di febbre, ha smaltito la sindrome influenzale e da domani si allenerà in gruppo.

Chance concrete di vederlo dunque a disposizione per Inter-Juventus: una grande notizia per Inzaghi soprattutto dopo aver perso Carlos Augusto sulla corsia di sinistra.