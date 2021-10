Sky – Le probabili formazioni di Inter-Juventus: Vecino o Vidal a centrocampo?

Due ballottaggi per Simone Inzaghi, Allegri sceglie Chiellini dal 1'

Alessio Murgida

Non c'è bisogno di presentazioni: siamo vicini al derby d'Italia. Alcune dichiarazioni di Massimo Moratti hanno riscaldato il pre-partita di Inter-Juventus, ma forse non ce ne sarebbe nemmeno necessità. In ogni modo, i nerazzurri continuano l'allenamento ad Appiano Gentile per il match di domenica sera (ore 21): Sky Sport riporta le ultime sulle possibili scelte di mister Inzaghi e Allegri.

In difesa, a sinistra, dovrebbe esserci il rientro di Alessandro Bastoni dopo l'iniziale panchina contro lo Sheriff in Champions League. Anche se la probabile panchina di Calhanoglu, potrebbe spingere Inzaghi ad affidarsi a Dimarco per il fattore calci da fermo. Ma come braccetto in difesa, perché sugli esterni Darmian e Perisic hanno il posto sicuro.

In attacco spazio al duo Dzeko-Lautaro, così come a centrocampo con Brozovic e Barella. Dubbio a centrocampo, Vidal è favorito su Vecino ma occhio l'uruguaiano: la sua fisicità potrebbe tornare utile a mister Inzaghi per il tipo di partita.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata.

All. Allegri