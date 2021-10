VIDEO – Un dubbio e un infortunio! INTER-JUVENTUS: ultimissime probabili formazioni e dove vederla

INTER NEWS - Tutte le informazioni sul match di domani sera a San SiroCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO

Il punto con le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter Juve, 9a giornata Serie A 2021 2022. Dove vedere Inter Juve, analisi tattica e tutte le news. Recuperato pienamente Calhanoglu, in ballottaggio a centrocampo con Vidal. In difesa riecco Bastoni, mentre torna una piccola noia muscolare per Correa.