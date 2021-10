Inter-Juve: La classifica dei migliori marcatori del Derby d’Italia

Tanti nomi illustri hanno "timbrato" a ripetizione

Alla vigilia di un match importante e sentito come Inter-Juve è normale pensare al passato. Ai successi, alle sconfitte, alle esultanze e ai pianti disperati. Inter-Juve non è una semplice partite. Inter-Juve è LA PARTITA. Uno scontro non solo di squadre, ma di intenti, di ideologie, di opposti. Uno scontro tra titani che spesso può decidere le sorti di un'intera stagione. Come in questo caso: chi perde rischia di essere concretamente già fuori dalla corsa Scudetto. Per accendere ancora di più un clima rovente, noi di Passione Inter abbiamo deciso di regalarvi la classifica dei migliori marcatori della storia del Derby d'Italia.