GdS – Le probabili formazioni di Inter-Juventus: Calhanoglu recupera, in dubbio Correa

Le scelte di mister Inzaghi in vista del derby d'Italia

Domani sera (ore 20.45) andrà in scena, a San Siro, il derby d'Italia numero 177 in Serie A . La storia parla da sé, il campo invece ha ancora tanto da dire. Così come le possibili scelte di formazione da una parte e l'altra. Mister Inzaghi pare avere le idee chiare, spazio ovviamente ai titolarissimi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , Calhanoglu sembra essersi messo alle spalle il problema alla caviglia e si candida a un posto da titolare (occhio sempre però a Vidal ). Un'eventuale partenza dal 1' da parte del turco, spingerebbe Inzaghi ad affidarsi alla coppia Bastoni-Perisic sulla corsia sinistra: con Dimarco in panchina.

Il resto degli undici non crea dubbi al tecnico piacentino: sulla destra ci sarà Matteo Darmian, in attacco ecco il tandem Dzeko-Lautaro. E parlando di attacco, ci sono delle notizie poco rassicuranti sul fronte Correa: l'argentino ieri non ha completato l'allenamento, la piccola noia muscolare accusata in Nazionale è tornata a farsi sentire. Oggi pomeriggio, nella rifinitura, le sue condizioni verranno valutate da Inzaghi.