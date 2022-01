Inter-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni: Inzaghi cala l’11 di gala

Le scelte dei due tecnici

Inter-Juve , attesissima finale di Supercoppa Italiana, si avvicina sempre più. Domani sera alle 21 a San Siro, i nerazzurri cercheranno di strappare lo scettro ai bianconeri, impresa già riuscita a Simone Inzaghi . L'Inter ha tutti gli effettivi in buone condizioni di forma. La Juventus invece è uscita malconcia dall'Olimpico, tra squalifiche ed infortuni, e dovrà rinunciare a diversi titolari.

Quello dell'Inter dovrebbe essere l'11 tipo quindi, mentre la Juve sarà orfana di diversi giocatori chiave: Chiesa (out fino a fine stagione), de Ligt e Cuadrado (squalificati) e Szczęsny che ha effettuato la prima dose di vaccino solo pochi giorni fa. In dubbio anche Dybala dal 1': in caso partirebbe titolare Kulusevski.