Piotr Zielinski ha segnato due gol su rigore in Inter-Juventus, ma non è bastato per conquistare i 3 punti. Queste le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Sky Sport e DAZN nel post-partita:

SKY SPORT

RISULTATO – “C’è rammarico per il risultato, perché potevamo chiudere la partita con il quinto gol. Non ci siamo riusciti e la Juve è stata brava a fare i due gol, e purtroppo abbiamo pareggiato”.

GOL SUBITI – “Si nota che a volte escono con troppa facilità e con un passaggio hanno troppe praterie per creare. Dobbiamo migliorare perché l’anno scorso l’Inter non concedeva queste occasioni”.

CAMBIO – “Mi si stavano affaticando i flessori. Il campo non era in buonissime condizioni e le mie gambe stavano un po’ soffrendo. Ho chiesto io il cambio”.

RUOLO – “La posizione davanti alla difesa? Mi sono trovato bene, ma preferisco giocare più avanti, però c’è emergenza e dove il mister mi farà giocare cercherò di dare sempre il massimo”.

DAZN

PRESTAZIONE – “La partita è stata buonissima. Poi su alcuni episodi dovevamo essere più concentrati e aggressivi per non far partire i loro contropiedi. Hanno gamba e qualità”.

PAREGGIO – “Ci è mancato il quinto gol. Però eravamo 4-2 e dovevamo comunque riuscire a portare a casa la partita. Il vero Zielinski non si è visto ancora, ma sono soddisfatto della mia partita, ma rammaricato per non aver vinto”.

RIGORI – “Rigori? Stamattina abbiamo provato a calciare i rigori e ho fatto bene. Così Lautaro è subito venuto con il pallone e mi ha chiesto se volevo calciare e ho detto sì. Lo ringrazio perché è stato bellissimo fare il primo gol con questa maglia prestigiosa e di farne tanti altri. Sul secondo gli ho dato la liberta di scegliere e lui mi ha chiesto di nuovo se volevo calciare. Se voleva calciare lui glielo lasciavo”.