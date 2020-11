Inter in ansia per Lautaro: stanotte titolare con l’Argentina? Intanto Volpi contatta lo staff medico

Mancano poche ore alla gara dell’Argentina contro il Paraguay e le attenzioni dell’Inter sono tutte su Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro aveva accusato pochi minuti prima della gara contro l’Atalanta un fastidio ai flessori della coscia destra, che aveva creato apprensione in tutto l’ambiente. Tuttavia, come dichiarato dal ct Scaloni, questa notte il Toro dovrebbe giocare e guidare l’attacco della sua squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il medico nerazzurro Volpi è in continuo contatto con lo staff medico della nazionale Albiceleste. Ieri è stato confermato il miglioramento delle sue condizioni e questo avrebbe spinto Scaloni a valutare un suo possibile impiego dal 1′. Conte rimane comunque in ansia, perché in un momento delicato della stagione l’ultima cosa che si augura è quello di perdere un titolarissimo come lui.

