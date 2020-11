Bastoni, altro che Under 21: non sbaglia nulla al debutto in Nazionale, i giornali lo premiano

Nella giornata di ieri il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è sceso in campo nella partita giocata dall’Italia contro l’Estonia, collezionando la sua prima presenza in Nazionale maggiore. Il calciatore era stato inizialmente convocato in Under 21, formazione a caccia della qualificazione al prossimo Europeo di categoria, ma i forfait di Ogbonna e Romagnoli hanno spinto il commissario tecnico Roberto Mancini a chiamare il centrale nerazzurro. Che se l’è cavata a pieni voti, con una prestazione da veterano premiata dai quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Under 21? Il tempo delle mele è finito. Un giocatore di cui Mancini non potrà fare a meno. Piedi da regista difensivo, senso della posizione e concentrazione totale.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – È il 28esimo esordiente di Mancini, ha appena ventuno anni e cambia sistema di gioco entrando in una difesa a quattro mentre all’Inter è il terzo centrale di sinistra. Nonostante tutto questo è, insieme a Grifo, il miglior azzurro di questa Nazionale. Inizia con il lancio da cui nasce l’1-0 e prosegue senza sbagliare un pallone, un intervento, un tempo di gioco. Promosso a piedi voti.

TUTTOSPORT 6 – Chiamato dall’under 21 non solo in conseguenza delle assenze, diventa il 28esimo esordiente dell’era Mancini. Gioca con personalità da veterano e conferma tutte le qualità messe in mostra anche in questo avvio di campionato: senso del tempo e della posizione che gli permettono di chiudere anche sulle incertezze dei compagni.

