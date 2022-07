Inter, Lautaro scalpita: pre campionato da leader totale

Il Toro finora in 6 partite ha segnato 8 goal, conditi da 2 traverse e qualche errore, altrimenti le reti sarebbero potute essere anche di più. Ormai è chiaro che non è il giocatore che Lukaku aveva lasciato solo un anno fa. Senza il belga, l'argentino è maturato moltissimo, diventando l'uomo di punta e acquisendo maggiora consapevolezza. Ora in attacco l'Inter non ha più una stella e la sua spalla, ma due autentici campioni, che si intendono e giocano a memoria.