Inter, Zhang può sorridere: obbiettivo taglio ingaggi ormai raggiunto

Primo step per il bilancio ormai conseguito

Steven Zhang, in attesa di capire le prossime mosse sul mercato, soprattutto in uscita, dell'Inter, può dirsi soddisfatto. Ancora una volta i suoi ordini sono stati eseguiti alla grande da Marotta e Ausilio che, nonostante le ristrettezze economiche, per ora sono riusciti ad abbattere i costi mantenendo un'ossatura competitiva.