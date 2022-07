Mercato – Inter, asse caldo con il Chelsea: 2 nerazzurri nel mirino?

L'asse tra l' Inter ed il Chelsea , dopo l'operazione Lukaku , non accenna a dissolversi, anzi. I Blues, consci del canale preferenziale creatosi dopo a concessione del ritorno di Big Rom, avrebbero infatti intenzione di fare di nuovo la spesa in casa nerazzurra.

Il Chelsea infatti avrebbe messo nel mirino il giovane Cesare Casadei, stella della Primavera scudettata già accostato agli inglesi nella trattativa Lukaku. L'Inter preferirebbe trattenere il ragazzo, fiutando un potenziale crack, magari girandolo in prestito in Italia o cedendolo con il diritto di recompra. I londinesi però sembrerebbero intenzionati ad acquistarlo a titolo definitivo, anche se i nerazzurri per ora non vogliono scendere sotto i 10 milioni.