Inter-Lione, le ultime di formazione per l’amichevole di questa sera

Questa sera andrà in scena a Cesena la penultima amichevole estiva dell' Inter prima dell'inizio del campionato, il 13 agosto a Lecce. I nerazzurri affronteranno il Lione con la rosa quasi al completo, in attesa di capire cosa succederà sul mercato, soprattutto in difesa.

Come riportato da Corriere dello Sport, Alexis Sanchez, vicino ad accettare la proposta di buonuscita dell'Inter, non è stato convocato nemmeno per questa partita, così come Pinamonti, ad un passo dall'Atalanta. Praticamente certa invece la presenza di Gosens e Skriniar, che hanno smaltito dai rispettivi infortuni. Entrambi dovrebbero avere nelle gambe uno scampolo di partita per accumulare minutaggio. Nell'ultimo test con il Villarreal del 6 agosto potrebbero poi partire da titolari.