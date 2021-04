Inter stanca, in estate altro tour de force. E su Lautaro c’è lo spettro Olimpiadi

Anche in estate i giocatori dell'Inter dovranno sacrificarsi

L'Inter è apparsa sicuramente meno brillante nelle ultime uscite, tra Napoli , Spezia e Verona . La squadra nerazzurra è stanca, anche perché i giocatori sono stati spremuti in tutta la stagione, tra nazionali e club, con pochi giorni di riposo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è un problema che si riproporrà anche in estate, tra Europei e Coppa America. A "salvarsi", tra i titolari, saranno solo Handanovic e Hakimi. Un problema che ovviamente non riguarda solo l'Inter, ma tutti i top club. E attenzione al caso Lautaro: oltre alla Coppa America, il Toro potrebbe anche partecipare alle Olimpiadi di Tokyo con l'Argentina.