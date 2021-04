Ansia festa scudetto, il Viminale chiede di cambiare l’orario di Inter-Sampdoria

La richiesta verrà analizzata dalla Lega calcio

I dubbi non riguardano più il "se", bensì il "quando": l' Inter si appresta a celebrare il diciannovesimo scudetto della sua storia, che coronerà la straordinaria stagione degli uomini di Antonio Conte . I nerazzurri potrebbero essere campioni già domenica prossima, in caso di vittoria sul Crotone e di uno stop dell' Atalanta contro il Sassuolo , altrimenti la festa potrebbe essere rimandata di una settimana.

In tal caso il giorno dell'esplosione di gioia sarebbe dunque sabato 8 maggio, in cui è in programma la partita con la Sampdoria alle ore 18. Stando a quanto riportato da La Repubblica, sulla sfida si è alzata l'attenzione del Viminale, che teme i festeggiamenti pubblici che certamente seguiranno la matematica certezza dello scudetto.