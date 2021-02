LIVE – Segui Inter-Lazio in diretta su PassioneInter

Alla luce della sorprendente sconfitta del Milan in casa dello Spezia di ieri sera, e della caduta della Juventus contro il Napoli, per l’Inter ecco che si presenta un’occasione irripetibile. Anche se di fronte vi sarà una delle formazioni più in forma del campionato come la Lazio di Simone Inzaghi, la squadra di Antonio Conte dovrà necessariamente approfittare della dinamica di questa giornata per vincere e balzare in testa alla classifica.

INTER-Lazio, le formazioni ufficiali

(In attesa di conferma) INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

(In attesa di conferma) LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi.

Classifica Serie A

Classifica marcatori Serie A

Calendario dell’Inter in Serie A

L’ANNUNCIO: “VANHEUSDEN TORNERA’ ALL’INTER!” >>>