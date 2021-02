Sky – Inter-Lazio, confermate le scelte di Conte: Eriksen scavalca Gagliardini, ultimo nodo a sinistra

Ancora poche ore al super posticipo di questa sera tra Inter e Lazio. Due squadre reduci da un ottimo momento sia sotto il profilo dei risultati in campionato che delle rispettiva proposte di gioco. Due moduli simili e due allenatori in panchina che hanno diversi punti in comune soprattutto sul piano dell’energia che trasmettono alla squadra. A questi primi temi della gara, si aggiunge poi la grande opportunità per l’Inter di poter sorpassare in vetta alla classifica il Milan e staccare alle proprie spalle la Juventus, dopo le sconfitte di ieri contro Spezia e Napoli.

Per cercare di raggiungere questo importante obiettivo, Antonio Conte farà affidamento alla formazione che in questo momento gli dà maggiori garanzie, confermando a centrocampo la presenza di Christian Eriksen al fianco di Brozovic e Barella. In avanti, nonostante la brutta prestazione di Coppa Italia contro la Juventus, saranno Lukaku e Lautaro a farsi carico della fase di finalizzazione della squadra. L’ultimo dubbio, come riferito da Sky Sport, resta sulla corsia di sinistra, dove Ivan Perisic sembra comunque in vantaggio su Ashley Young. Oltre alla presenza di Hakimi a destra, davanti ad Handanovic confermata la SDB.

