Inter Women – Impresa nerazzurra in Coppa Italia, eliminata la Fiorentina: è semifinale

Un’impresa vera e propria per l’Inter Women nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra nerazzurra stacca il pass per la semifinale al termine di 180′ giocati in maniera perfetta, nonostante il ritorno si sia concluso per 1-0 in favore della Fiorentina, formazione quarta in Serie A.

Al Franchi la rete di Louise Quinn non basta, l’Inter in virtù del 2-0 dell’andata firmato Bartonova e Møller raggiunge la semifinale dove troverà il Milan. Un grande traguardo per la società nerazzurra che – nonostante alcune difficoltà trovate in Serie A – mette in campo due prestazioni di grande orgoglio e passa il turno.

