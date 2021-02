Verso Inter-Lazio: allarme rientrato per Vidal, il cileno sarà a disposizione

Buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte. Il suo pupillo, Arturo Vidal, dovrebbe infatti tornare a disposizione ed essere arruolabile per la prossima partita di campionato contro la Lazio a San Siro.

Vidal, uscito anzitempo dalla sfida al Franchi contro la Fiorentina, vinta dai nerazzurri per 2 a 0 sembra aver incassato solamente una brutta contusione al ginocchio sinistro. Nulla di grave quindi e senza alcun interessamento muscolare soprattutto. Il cileno lavorerà probabilmente qualche giorno a parte per riassorbire la botta con calma, visto che, essendo squalificato, non potrà giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Contro la Lazio però potrà essere tranquillamente schierato dal tecnico nerazzurro che ritrova quindi subito il suo guerriero prediletto.

