Galante sull’Inter: “La questione societaria può cementare il gruppo per la lotta Scudetto”

Fabio Galante, ex difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, trasmissione di Radio24, della attuale situazione dell’Inter, tra società e lotta serrata per lo Scudetto.

Galante ha dichiarato: “Sinceramente non sono eccessivamente preoccupato dalla questione societaria. Non stiamo parlando del Livorno, non sono preoccupato perché il giocatore ha un mese di ritardo nello stipendio se in ballo ci sono giganti come l’Inter e Suning. E poi, qualora dovessero vendere, un club come quello nerazzurro finirà sempre in buone mani. Anzi, questa faccenda potrebbe cementare il gruppo e aiutarlo a vincere. In situazione di difficoltà i gruppi si uniscono ancora di più per la causa: questo potrebbe essere l’anno buono per lo scudetto proprio per questo motivo”.

“Inter-Juve alla penultima giornata? Penso che da tifoso non la vivrei benissimo se ci si giocasse lo scudetto così. Anche perché a riguardo ho brutti ricordi… ma preferisco lasciare stare l’argomento. Ibrahimovic? Non metto in dubbio le sue qualità, ma impazzisco a vederlo da solo in area di rigore. Non lo marcano, basta che stia fermo e gli altri si allontanano da soli. Tuttavia la qualità non è calata: ci sono attaccanti e difensori anche migliori di una volta”.

