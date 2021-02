Verso Juve-Inter, Gagliardini sostituirà Vidal a centrocampo?

L’Inter cercherà l’impresa in casa della Juventus dopo la rocambolesca sconfitta patita tra le mura amiche. Martedì i nerazzurri proveranno a staccare il pass per la finale di Coppa Italia, perciò Antonio Conte non varerà alcun turnover, affidandosi alla formazione tipo.

Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno solo di Vidal, squalificato, mentre ritroverà Lukaku e Hakimi, bocche di fuoco principali della squadra. Al posto del cileno con ogni probabilità, come riportato su Gazzetta.it, giocherà invece Gagliardini sul centro sinistra. Per l’Inter nessun ritiro per match, rifinitura consueta del lunedì. Poi partirà per raggiungere Torino in pullman martedì mattina

