GdS – Juventus-Inter, le probabili formazioni: Young in vantaggio su Perisic. Scelto Gagliardini al posto di Vidal

Ci si aspetta come sempre una grande battaglia tra Juventus e Inter nella gara in programma domani sera alle 20.45. Le due formazioni allenate rispettivamente da Andrea Pirlo e Antonio Conte si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia, partendo dal risultato di 1-2 maturato all’andata in favore dei bianconeri a San Siro. In virtù dell’ottima gara disputata, però, i nerazzurri hanno tutte le possibilità e potenzialità per poter ribaltare il risultato e strappare una qualificazione che manca dal maggio 2011, anno in cui l’Inter riuscì a vincere il suo ultimo trofeo in partita secca contro il Palermo. In attesa di vivere tutto ciò, ecco le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Rabiot, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

LA SAMPDORIA RISCATTA CANDREVA >>>