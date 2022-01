Inter-Lazio, gara affidata a Pairetto: la designazione arbitrale

L'arbitro Pairetto dirigerà la gara di domenica sera

In attesa del verdetto di Bologna-Inter, c'è una nuova partita che aspetta i nerazzurri di Inzaghi. Domenica sera (ore 20.45) la Lazio farà visita a San Siro nella gara valevole per la 21esima giornata di Serie A 2021/2022. L'incontro al momento non è in dubbio e dovrebbe svolgersi regolarmente.