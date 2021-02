Inter-Lazio, Bastoni (Sky): “In campo cattivi, non deve essere la serata della Lazio. D’ora in poi 17 finali, vogliamo vincere tutte.

Ormai da diverso tempo la figura di Alessandro Bastoni gioca un ruolo fondamentale all’interno dei meccanismi difensivi dell’Inter. Il calciatore italiano ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a ridosso della partita che vedrà affrontarsi i nerazzurri e la Lazio: “Siamo consapevoli della pesantezza di questi tre punti. Era però un obiettivo prima della giornata di ieri, eravamo concentrati sul vincere la partita perché ci resta solo il campionato e da qua alla fine abbiamo 17 finali per vincerle tutte.

LAZIO – “E’ una squadra molto forte, ha tante armi per metterci in difficoltà. il nostro obiettivo come ho detto è giocare partita per partita e vincerle tutte. Entreremo in campo cattivi per fargli capire che non deve essere la loro serata questa”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi