Colpo di scena per Inter-Lazio: c’è un cambio nelle formazioni annunciate per la gara di questa sera. Per via di un problema accusato nel riscaldamento infatti Stefan Radu, bandiera del club romano, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto è stato scelto Hoedt dall’allenatore Simone Inzaghi

