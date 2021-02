Inter-Lazio, Marotta (Sky): “Certo di vedere un’Inter da Scudetto. Sabato perfetto? Il campionato dipende solo da noi”

L’Inter, un po’ a sorpresa, si gioca una grossa fetta di Scudetto contro la Lazio questa sera, dopo i tonfi di Juventus e Milan. I nerazzurri sono chiamati a non fallire per l’ennesima volta il sorpasso ai cugini: presentarsi al Derby da una posizione di vantaggio avrebbe un risvolto psicologico non indifferente infatti sui rossoneri.

Nel pre partita ai microfoni di Sky si è presentato come di consueto Beppe Marotta: “Sabato perfetto? Noi dobbiamo fare la nostra strada indipendentemente dal risultato delle altre squadre. Alla fine il campionato non è un torneo dove l’episodio ti crea vantaggio ma alla fine vince la squadra più continua. Il destino finale dipende solo dal nostro cammino”.

NOTTE IMPORTANTE – “No, siamo ancora nella fase interlocutoria. La valutazione si potrà fare sulla prestazione. La Lazio è un grande avversario ed ultimamente ha un ottimo ruolino di marcia. Giocare contro di loro e poi il derby significa affrontare due avversari che sono in lotta per il nostro obiettivo e da questo punto di vista si può fare una valutazione più attenta”.

INTER DA SCUDETTO – “Sono certo che la squadra risponderà alle sollecitazione e alle motivazioni che l’allenatore riesce a dare, perché la maglia ha un peso. Sono certo che i giocatori risponderanno”.

