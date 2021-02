Dove vedere Inter-Lazio, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV e streaming

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter di Antonio Conte è chiamata a concentrate tutte le energie in campionato. La squadra nerazzurra ospita la Lazio di Simone Inzaghi nella 22esima giornata di Serie A 2020/21, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro.

Informazioni utili per seguire il match

Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva domenica alle 20:45 da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e sul canale numero 251 del satellite. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il prepartita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

