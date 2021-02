UFFICIALE – Conte-Agnelli e Paratici-Oriali, nessun provvedimento del Giudice Sportivo. Interviene la Procura?

Nel referto del Giudice Sportivo non c’è nessuna traccia degli scontri tra Conte e Agnelli e tra Paratici e Oriali, relativi a Juventus-Inter. Si fa solo riferimento alla giornata di squalifica imposta a Brozovic e Alex Sandro, diffidati e ammoniti durante il match.

Ora resta da capire se tutto il caso passerà nelle mani della Procura, come accaduto per lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku, che potrebbe acquisire i file audio e le immagini dello Stadium ed eventualmente decidere di aprire un’ulteriore inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto.

COSA RISCHIANO CONTE, AGNELLI E I DIRIGENTI DELLA JUVENTUS >>>