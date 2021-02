A Bola – Si allontana il riscatto di Joao Mario: lo Sporting CP ha già il sostituto

Non arrivano buone notizie dal Portogallo per l’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, lo Sporting CP non sembra intenzionato a trattenere Joao Mario al termine della stagione.

Il centrocampista di proprietà dell’Inter sta trascinando lo Sporting CP in campionato, si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni importanti, ma questo potrebbe non bastare. Infatti il club portoghese si starebbe già guardando attorno sul mercato a caccia di un sostituto. Il primo nome sulla lista è quello di Stephen Eustáquio, centrocampista 24enne in forza al Paços de Ferreira.

