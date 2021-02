Sky – Inter-Lazio, Eriksen verso una nuova maglia da titolare: è in vantaggio su Gagliardini. Perisic a sinistra

A centrocampo, in vista di domani e forse anche in vista del derby, almeno una certezza c’è: Arturo Vidal non sarà disponibile. A confermarlo, oggi, è stato lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa, e per il resto il clima che si respira attorno al centrocampo che il tecnico salentino deciderà di mandare in campo contro la Lazio è clima di ballottaggi, di scelte che verranno rinviate sino agli ultimissimi minuti di una partita che – lo dicono anche i risultati di oggi di Juventus e Milan – sarà delicatissima.

L’indicazione della vigilia che arriva da Sky Sport è che Christian Eriksen, dopo essere già schierato titolare nella partita contro la Juventus, potrebbe essere riproposto da Conte nello schieramento iniziale. Secondo l’emittente satellitare, infatti, il danese potrebbe essere preferito a Roberto Gagliardini come mezzala. Insieme a lui, ovviamente, i soliti Barella e Brozovic. Per quanto riguarda il ballottaggio sulla fascia sinistra, invece, Perisic è dato in vantaggio su Young.

INTER, RINNOVI DI CONTRATTO IN ARRIVO: ECCO NOMI E CIFRE >>>