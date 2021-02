Colonnese presenta Inter-Lazio: “Sarà una partita equilibrata e bella, risultato in bilico sino alla fine”

Il passaggio l’ha effettuato nel 2000: dal 1997 giocava nell’Inter, sino al 2004 avrebbe vestito la maglia della Lazio. Francesco Colonnese è uno dei tanti doppi ex della sfida tra nerazzurri e biancocelesti che prenderà il via domani sera alle 20.45 a San Siro. E, intervistato dal sito laziale laziopress.it, l’ex calciatore ha provato a tracciare un prospetto di quella che potrebbe essere la gara da aspettarsi in vista di domani.

“Sarà una partita equilibrata e bella con due squadre che giocheranno a specchio – ha dichiarato Colonnese – Grandi interpreti in attacco, la Lazio ha Ciro Immobile che fa tanti gol, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez dall’altra parte. Centrocampo biancoceleste di grande qualità con Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto… Una partita molto bella dove le squadre si sfidano molto, sarà una partita aperta con un risultato sempre in bilico”.

