Serie A, il Milan e Ibra restano a secco: Pioli cade per 2-0 a La Spezia. E domani l’Inter può raggiungere la vetta

Scopriremo infine domani se l’Inter sia squadra che intenda candidarsi seriamente alla vittoria dello Scudetto oppure no: perché, per oggi, tutti i risultati stanno arridendo alla formazione di Antonio Conte, con la Juventus sconfitta per 1-0 in casa del Napoli e col Milan battuto per 2-0 dall’eroico Spezia mandato in campo da Vincenzo Italiano. L’occasione che domani sera, a San Siro, si presenterà di fronte all’Inter è ghiottissima: vincere, portarsi a 50 punti, primi a +1 sul Milan. Certo, l’avversario di turno si chiama Lazio, la partita non sarà delle più semplici. L’Inter, però, ha i suoi obiettivi: e sono partite come quella di domani, quelle che servono a raggiungerli.

22^ GIORNATA: Bologna-Benevento 1-1, Torino-Genoa 0-0, Napoli-Juventus 1-0, Spezia-Milan 2-0, Roma-Udinese (domani, ore 12.30), Cagliari-Atalanta (domani, ore 15.00), Sampdoria-Fiorentina (domani, ore 15.00), Crotone-Sassuolo (domani, ore 18.00), Inter-Lazio (domani, ore 20.45), Verona-Parma (lunedì, ore 20.45).

CLASSIFICA: Milan 49*, Inter 47, Juventus 42, Napoli 40, Roma 40, Lazio 40, Atalanta 37, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 27, Genoa 25*, Udinese 24, Bologna 24*, Spezia 24* Benevento 24*, Torino 17*, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.

