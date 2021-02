Standard Liegi, parla il CEO Grosjean: “Vanheusden? A fine stagione scatta la recompra per l’Inter, c’è l’accordo”

Promemoria, per chi se lo fosse perso: nell’estate 2019, Zinho Vanheusden è stato ceduto dall’Inter a titolo definitivo allo Standard Liegi (dove giocava in prestito sin dal mese di gennaio 2018). Il club belga, all’epoca, spese 12 milioni di euro per il cartellino del calciatore, pattuendo con l’Inter un’opzione di riacquisto in favore dei nerazzurri nell’estate 2021, per 17 milioni di euro. La domanda che qualcuno si è posto, in merito a questo accordo, è se rimanga ancora valido in caso di passaggio di proprietà del club nerazzurro.

A rispondere a questo quesito, interpellato dal quotidiano belga Het Belgan van Limburg, ci ha pensato Alexandre Grosjean, amministratore delegato dello Standard Liegi: “Zinho Vanheusden torna in nerazzurro? C’è effettivamente un accordo con l’Inter e alla fine della stagione quell’accordo si concretizzerà – ha dichiarato – Gli accordi sono stati firmati ed entreranno in vigore, che ci sia o meno un cambio di proprietà”.

