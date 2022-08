Squadra motivata e colloqui ad Appiano: come arriva l’Inter contro la Lazio

La scorsa stagione vide il primo inciampo dell' Inter alla terza giornata e la prima sconfitta alla settima, contro la Lazio. I nerazzurri si preparano alla trasferta dell'Olimpico, proprio contro i biancocelesti, con diverse lezioni alle spalle. Sia Inzaghi che la dirigenza, come racconta La Gazzetta dello Sport , considerano Lazio-Inter di venerdì sera (ore 20.45) uno snodo essenziale per testare, davvero, la maturità di questa squadra.

La formazione di Inzaghi ci arriva motivata, dopo le due vittorie contro Lecce e Spezia, e vogliosa di riscattare la sconfitta dell'anno scorso (arrivata soprattutto per i nervi saltati dopo l'episodio sul gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra). Inzaghi si aspetta una squadra più matura e consapevole della propria forza. E la stessa Inter si aspetta un Inzaghi diverso, che tra l'altro si è già visto in questo inizio di stagione: dalle prese di posizione davanti ai microfoni fino ai cambi più "coraggiosi", il tecnico nerazzurro sembra aver già fatto uno step in avanti come carattere.