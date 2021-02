Inter-Lazio, Inzaghi (Sky): “Oggi potevamo ottenere di più, il rigore ha indirizzato la gara”

L’Inter vola al primo posto in classifica dopo una grande vittoria contro la Lazio per 3-1. La squadra di Antonio Conte ha saputo soffrire e ripartire punendo la squadra capitolina sfruttando al meglio le occasioni a sua disposizione. Dopo la doppietta del primo tempo di Lukaku, Escalante l’ha riaperta deviando in maniera vincente una punizione di Milinkovic Savic. Pochi minuti dopo il sigillo nerazzurro con Lautaro Martinez.

Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il mister bianco celeste Simone Inzaghi ha commentato così l’episodio del calcio di rigore dato all’Inter: “Oggi c’è rammarico perché potevamo ottenere di più, i ragazzi sono molto delusi e amareggiati. Il rigore? Se lo vai a rivedere 20 volte fai fatica a capirlo, credo che l’arbitro sia stato troppo deciso a concederlo. Poi noi non siamo riusciti a reagire subito. Mi sarebbe piaciuto prendere il gol in maniera diversa. Stavamo dominando, il rigore ha indirizzato la gara”.

