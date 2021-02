Inter-Lazio, Lautaro (Sky): “Oggi grande vittoria di squadra. Lukaku? Devi partire prima per stargli dietro”

L’Inter vola al primo posto in classifica dopo una grande vittoria contro la Lazio per 3-1. La squadra di Antonio Conte ha saputo soffrire e ripartire punendo la squadra capitolina sfruttando al meglio le occasioni a sua disposizione. Dopo la doppietta del primo tempo di Lukaku, Escalante l’ha riaperta deviando in maniera vincente una punizione di Milinkovic Savic. Pochi minuti dopo il sigillo nerazzurro con Lautaro Martinez.

Proprio il Toro ha commentato così la partita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Lavoriamo tanto ogni giorno e oggi possiamo dire che siamo avanti. Questo fa piacere, abbiamo fatto una grande partita di squadra, ma come ha detto il mister questo deve essere un punto di partenza, per non lasciare più il primo posto. Domenica c’è il derby e dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Lukaku? A volte devo partire prima per stargli dietro. Lui fa un grande lavoro per la squadra e siamo contenti se l’Inter vince. Prima non stavo bene perché avevo un po’ di stanchezza, ora ho fatto lavoro di recupero e sono sempre pronto per quando mi chiama il mister. Mia figlia? È brava, mi fa dormire”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi