Social – Conte posta dalla mixed zone? La foto della torta di San Valentino di moglie e figlia

Se servisse una conferma che la pagina Instagram di Antonio Conte è gestita da un social media manager, basta guardare le tempistiche: il post su San Valentino esce quasi a mezzanotte mentre il tecnico è impegnato nelle interviste post-partita in mixed zone. Nota di colore a parte, la notizia che ci interessa, qui, è appunto il post pubblicato da Conte. Un post sulla giornata di San Valentino che va concludendosi.

Sul profilo dell’allenatore dell’Inter, infatti, è spuntata la foto di una torta, accompagnata da questa didascalia: “Grazie a mia moglie Elisabetta e mia figlia Vittoria per questa splendida torta! Buon San Valentino”. Un buon modo per concludere una giornata che vede i nerazzurri andare a dormire in cima alla classifica di Serie A. Ecco quindi di seguito il post di Conte con la foto della torta in questione:

