Sky – Inter-Lazio, Vidal verso il recupero. Ballottaggio con Gagliardini a centrocampo

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter ha subito bisogno di un risultato positivo in campionato per rialzare il morale all’interno dello spogliatoio. Domenica sera la formazione di Antonio Conte giocherà un match importantissimo contro la Lazio, mentre nel turno successivo se la dovrà vedere contro il Milan nel derby della Madonnina. Insomma, un periodo denso di partite ad alto livello che ci dirà parecchio sulle reali ambizioni della squadra interista attualmente in piena corsa per lo scudetto.

Dopo l’apprensione degli ultimi giorni per le condizioni di Arturo Vidal, secondo quanto riferito da Sky Sport sembra proprio che il centrocampista cileno dovrebbe riuscire a tornare a disposizione per la prossima in campionato contro la Lazio. L’ex Barcellona nello scorso turno contro la Fiorentina aveva rimediato una forte contusione al ginocchio sinistro, dalla quale sembra essersi ripreso dopo il lavoro di recupero degli ultimi giorni. In ogni caso resta apertissimo il ballottaggio con Gagliardini per completare il centrocampo al fianco Brozovic e Barella. Poche chance invece per Eriksen dopo l’ultima da titolare giocata in coppa.

IL NUOVO LOGO DELL’INTER DEBUTTERA’ IN QUESTO CAMPIONATO >>>