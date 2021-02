Primavera – Inter-Roma 1-0, Madonna soddisfatto: “Atteggiamento giusto, ora serve continuità”

In un periodo non semplice alla luce di una classifica poco felice, l’Inter di Armando Madonna è riuscita a centrare una vittoria fondamentale per 1-0 contro la Roma nella nona giornata del campionato Primavera 1 TIM. La formazione nerazzurra ha portato a termine una prestazione assolutamente solida, riuscendo anche a mantenere la propria porta inviolata. A decidere l’incontro in un match senz’altro equilibrato, è stato il solito Satriano a battere Boyer con un diagonale destro su assist filtrante di Gaetano Oristanio. Evidentemente soddisfatto per la grande compattezza mostrata dai suoi ragazzi, il tecnico Madonna al triplice fischio si è detto orgoglioso della vittoria.

Queste le sue parole riprese da Inter TV: “E’ una vittoria importante soprattutto per dare consapevolezza ai ragazzi. Abbiamo giocato con intensità contro una delle più forti. Dopo aver lottato su tutti i palloni, siamo riusciti a sbloccare la gara e poi ci siamo difesi con grande tenacia. Arrivavamo da risultati un po’ così, dove avevamo creato poco in zona offensiva. Oggi invece siamo entrati in campo con il giusto atteggiamento trovando la rete del vantaggio. Se lottiamo in questo modo possiamo toglierci grandi soddisfazioni. È un campionato che si sta rivelando un po’ anomalo nei risultati, ci sono alti e bassi che dobbiamo provare a limitare. Bisogna farsi trovare sempre pronti e trovare continuità di rendimento”.

