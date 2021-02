Inter-Lazio, Vidal torna a lavorare sul campo. Oggi provino decisivo ad Appiano

Arturo Vidal farà di tutto per risultare almeno nella distinta dei convocati di Inter-Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca.

Ieri Vidal è tornato a lavorare sul campo, ma con un programma differenziato: oggi è in programma un provino decisivo per capire se potrà essere convocato per la Lazio. La sensazione è che comunque Conte non rischierà l’ex Barcellona dal 1′, in vista anche del derby.

Con ogni probabilità sarà Gagliardini a prendere il suo posto nella mediana nerazzurra con Brozovic e Barella.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO >>>