GdS – Suning vuole mantenere la maggioranza dell’Inter. Bc Partners ma non solo: in corsa tanti fondi

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro societario dell’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Suning è alla ricerca di 200-250 milioni di euro, da ottenere magari attraverso un prestito-ponte e necessari per le tante urgenti scadenze, dagli stipendi alle iscrizioni Uefa.

La volontà della famiglia Zhang resta quella di mantenere la maggioranza del club, sperando che tra qualche mese torni il sereno sui conti e si allentino i veti di Pechino. In corsa non c’è solo Bc Partners, sono tanti i fondi speculativi interessati all’Inter per entrare in società: quello inglese è soltanto l’unico ad essere uscito allo scoperto, ma la sua offerta al momento non è ritenuta soddisfacente.

