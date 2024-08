Frattesi chiede spazio: “Ok di Inzaghi per due motivi”

Fra i giocatori dell’Inter apparsi più brillanti durante l’esordio contro il Genoa c’è stato sicuramente Davide Frattesi. Entrato nel secondo tempo al posto di Henrikh Mkhitaryan, il centrocampista ha inciso sulla gara alla sua maniera: corsa, intensità e inserimenti sfrontati, tutte doti che si sono rivelate decisive per il gol del 2-1 di Thuram, con tanto di assist della mezzala.

Fra i ballottaggi in vista di Inter-Lecce, seconda giornata di campionato in programma sabato 24 agosto alle 20:45, c’è proprio quello tra Frattesi e Mkhitaryan. Simone Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve, ma – come scrive La Gazzetta dello Sport – di certo l’ex Sassuolo quest’anno si aspetta di giocare di più rispetto alle sole sei presenze da titolare accumulate nella scorsa stagione.

Il tecnico piacentino rispetterà le attese del giocatore per due motivi. Il primo è che quest’anno, con un numero di partite più ampie dovuto alla nuova Champions League e al Mondiale per Club, servirà ricorrere a rotazioni sistematiche in modo da preservare le energie e la forma di tutte. Il secondo ha a che vedere proprio con la condizione fisica di Frattesi, che almeno in questo momento è fra i giocatori più in forma dell’intera rosa.