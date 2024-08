Il PSG fa FUORI Skriniar: “Decisione di Luis Enrique”

Decisione a sorpresa in casa Psg. Il club parigino, infatti, sarà impegnato domani nella prima sfida casalinga dell’anno valida per la seconda giornata di campionato, contro il Montpellier. L’allenatore Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati, che fa molto rumore per via di alcune esclusioni eccellenti per scelta tecnica.

Oltre ai Danilo, Nordi Mukiele, Manuel Ugarte e Carlos Soler, al centro di trattative di mercato, è fuori anche Milan Skriniar. Si tratta quindi di un forte indizio relativo al fatto che l’ex difensore dell’Inter non sia compreso nel progetto tecnico dell’allenatore spagnolo e potrebbe trovare una sistemazione sul calciomercato negli ultimissimi giorni. Lo slovacco è arrivato a Parigi solo un anno fa, dopo aver salutato i nerazzurri a parametro zero.