Ecco il club tedesco su Palacios: “Offerta più alta dell’Inter”

Tomas Palacios è vicino all’Inter, ma l’affare non può ancora essere considerato fatto. Secondo Tuttosport, c’è grande ottimismo per la buona riuscita della trattativa dopo gli incontri di mercoledì e giovedì nella sede di Viale della Liberazione con i dirigenti argentini, ma rimangono degli ostacoli da superare.

I rappresentanti dell’Independiente Rivadavia (che divideranno gli introiti della cessione al 50% con il Talleres, proprietario del cartellino) chiedono infatti all’Inter di alzare la base fissa dell’offerta, arrivata sin qui a 6,5 milioni di euro, oltre a spingere su una corposa percentuale sulla futura rivendita. Gli argentini, infatti, fanno leva su un’offerta pervenuta dalla Germania, nello specifico dal Lipsia, pari a 10 milioni di euro di base fissa.

Il club nerazzurro – dal canto suo – è disposto ad arrivare a 11 milioni di euro qualora dovessero concretizzarsi tutti i bonus, sia quelli facili che difficili. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, inoltre, vorrebbero evitare di inserire una percentuale sulla futura rivendita per poter registrare l’eventuale plusvalenza intera nei prossimi anni. La quadra potrebbe essere trovata inserendo una quantità maggiore di bonus facili, in modo da aumentare l’incasso per Independiente Rivadavia e Talleres.