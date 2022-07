Lens-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi spiazza tutti in attacco

Seconda amichevole contro un club francese per l'Inter, dopo quella con il Monaco e prima di quella con il Lione. Questa volta, nonostante alcune assenze importanti come Skriniar e Gosens, i nerazzurri schiereranno in gran parte i titolari per la prossima stagione. Ecco quindi le formazioni ufficiali mandate in campo per l'amichevole di questa sera: