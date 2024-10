Inter, lesione UFFICIALE e addio big match: torna nel 2025

Si è rivelato più grave del previsto l’infortunio rimediato in occasione dell’ultimo turno di Champions League. Costretto a lasciare il campo nel finale della gara persa con il Liverpool lo scorso mercoledì sera, infatti, Xavi Simons nelle scorse ore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una una lesione ai legamenti della caviglia.

Il fantasista olandese, dunque, salterà sicuramente la sfida del prossimo 26 novembre contro l’Inter nella quinta giornata di Champions League in programma a San Siro. Un’assenza difficile da rimpiazzare per il Lipsia che perde così uno dei calciatori di maggiore talento della propria rosa, dal grande potenziale offensivo.

A confermare l’entità dell’infortunio che terrà fuori Xavi Simons per gli ultimi due mesi del 2024, è stato in conferenza stampa il tecnico Marco Rose: “Xavi starà fuori per diverse settimane. Sono cose che succedono nel calcio. È un giocatore importante, ma abbiamo una squadra di cui ci fidiamo e stiamo cercando di rimediare come squadra. Abbiamo dei bravi ragazzi che stanno ottenendo più tempo di gioco”.