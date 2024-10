Scippo alla Juve, c’è lo zampino di Marotta: annuncio ufficiale

A pochi giorni dal derby d’Italia in programma domenica 27 ottobre alle 18.00, l’Inter ha fissato un nuovo obiettivo dalla Juventus. A spingere sarebbe il presidente nerazzurro Beppe Marotta, sulle tracce di una vecchia conoscenza bianconera.

Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, la Roma sarebbe infatti vicinissima al Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Antonello. Il dirigente nerazzurro è molto apprezzato dai Friedkin e potrebbe preso essere nominato nuovo Ceo giallorosso.

In cambio, però, Marotta starebbe spingendo per accogliere in dirigenza Francesco Calvo. L’attuale Managing Director Revenue & Football Development della Juventus ha già lavorato per sette anni con il presidente dell’Inter in bianconero ed avrebbe già ricevuto un primo contatto.

A margine dell’Assemblea di Lega di questa mattina, dove Calvo era presente insieme a Marotta, il dirigente della Juventus ha commentato così le indiscrezioni circolate in merito ad un suo possibile passaggio all’Inter: “Non vale la pena commentare, non c’è nulla. Marotta? L’ho visto in Assemblea, solo per quello”.